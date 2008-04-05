Столичні податківці викрили підпільний поліграфічний цех

Столичні податкові міліціонери у рамках операції «Контрабанда-Стоп» виявили підпільне підприємство, що займалося нелегальним виготовленням поліграфічної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в м.Києві, підпільний цех закуповував оптові партії чорнил для тонерів (використовуються для заправки картриджів будь-яких моделей принтерів, ксероксів тощо) та нелегально збував їх у роздрібній торгівлі. Окрім цього махінатори виготовляли на замовлення будь-яку рекламну продукцію. Таким чином, кожного місяця підприємство отримувало близько 100 тисяч гривень неконтрольованого доходу.

Під час огляду одноповерхового будинку, у якому функціонував цех, податківці вилучили 4300 тонерів для картриджів, велику кількість картону та паперу, 14 найменувань поліграфічного обладнання. Загальна вартість вилученого становить близько 570 тис. гривень.

Слідство триває.