У Сумах на бруківці малюють 500-метровий орнамент вишиванки (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної організації ВО «Свобода», яка є співорганізатором проекту, робота з малювання вишиванки триватиме до 21 травня.

Орнаментом буде розмальована плитка від Спасо-Преображенського собору в обидві сторони пішохідної вулиці.

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«До Дня вишиванки, який у цьому році вся Україна відзначить 21 травня, активні сумчани підготували сюрприз для городян у вигляді всеукраїнського рекорду в категорії «найдовший орнамент вишиванки, намальований на тротуарній плитці». Автор проекту - Максим Галицький, автор ідеї - Людмила Бей. До виконання малюнка приступили представники громадських організацій «Сокіл», «Студентська Свобода», «Добро», об'єднання українок «Яворина» та свободівці», - йдеться у повідомленні.

Кожен день з 10:00 до 21:00 активісти запрошують приєднатися до акції усіх бажаючих.

Фіксація сумського рекорду запланована на 21 травня о 17:00 на вул. Соборна біля скверу ім. Т. Шевченка.

Довідка УНІАН. Попередній рекорд у цій категорії був встановлений у Тернополі: там розмалювали 228 метрів тротуарної плитки.

Щорічно в третій четвер травня українці відзначають День вишиванки — свято, що покликане зберегти традиції українського народу шляхом популяризації національного одягу.