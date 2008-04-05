Турецьку шхуну спіймали в територіальних водах України

Екіпаж затриманої у Чорному морі турецької шхуни відмовляється назвати причини своєї присутності в українських територіальних водах.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, учора вранці корабель Морської охорони «Поділля» за 50 миль на південний схід від острова Зміїний у виключній економічній зоні України виявив рибальське судно «Осгур» (прапор Туреччини). Після подачі відповідних сигналів про зупинку шхуна зупинилася і на неї висадилася оглядова група.

За попередніми даними, рибальське судно з 4 членами екіпажу та капітаном приписане до порту Стамбула. Довжина – близько 15 метрів. У трюмах судна наразі виявлено два браконьєрські трали та запаси сухого льоду. Риби на борту не знайдено.

Капітан та команда поки що відмовляються пояснити свою присутність в українській економічній зоні.

Майже рік тому в цьому ж районі корабель морської охорони «Буковина» вже затримував за незаконний рибний промисел турецьке судне «Буюк-Осгур» того самого судовласника, що і «Осгур».

Тоді на борту було виявлено 380 кілограмів камбали-калкану, сітки та сухий лід. Після судового рішення та сплати капітаном 125 тис. грн. штрафу й відшкодування збитків порушника було видворено за межі економзони.

По лінії міжнародного прикордонного співробітництва про затримання було поінформовано Берегову охорону Туреччини та офіс військового аташе Посольства Туреччини в Україні, надано інформацію партнерам з берегових охорон Чорноморських країн.

На даний час шхуну конвоюють у бухту Камишова. Район можливого незаконного лову патрулюють корабель та катер Морської охорони.