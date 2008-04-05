Росія боїться втратити український атомний ринок – експерт

Негативна реакція російських політиків і експертів на підписання контракту між НАЕК «Енергоатом» і американською компанією Westinghouse на постачання партії ядерного палива для Південно-Української АЕС викликана небажанням Росії втрачати величезний атомний ринок України і мати на ньому конкурента.

Таку думку висловила експерт Центру Разумкова Ольга КОШАРНА у своїй статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня» (№13 (692) 5-11 квітня 2008).

«Реакція РФ на підписання контракту НАЕК–Westinghouse, за великим рахунком, скидається і на її реакцію на наш ПДЧ. Ми ще не вступаємо в НАТО, а лише готуємось, і невідомо, чи вступимо, але вже наш північний сусід по континенту загрожує направити ракети з ядерними боєголовками на нас», - відзначила експерт.

«Ми ще не перейшли до комерційного використання американського палива на наших АЕС, а лише проводимо дослідження, за підсумками яких Держатомрегулювання України видасть або не видасть дозвіл на його використання, а нас уже лякають всіма мислимими і немислимими катастрофами на наших ядерних енергоблоках», - додала вона.

За словами експерта, це відбувається тому, що Росія не хоче втрачати український атомний ринок і мати на ньому конкурента.

О.КОШАРНА нагадала, що Україна є найбільшим споживачем російського палива, приносячи майже половину річної валютної виручки компанії «ТВЕЛ» - монопольного постачальника ядерного палива на всі 15 енергоблоків українських АЕС.

Як повідомляв УНІАН, колишній віце-прем`єр-міністр України з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ вважає небезпечним експериментом і політичною акцією контракт НАЕК "Енергоатом" з американською компанією Westinghouse про можливі постачання в 2011-2015 роках ядерного палива для Південно-Української АЕС.

За словами А.КЛЮЄВА, американське паливо досі не ліцензоване в Україні. Він наголосив, що експеримент з використання американських паливних складок на Південно-Українській АЕС ще не завершено, тому поки що немає підтвердження безпеки їх роботи на наших реакторах, не розрахованих на таке паливо.

А.КЛЮЄВ також вважає, що контракт, який підписано напередодні візиту до України Президента США Джорджа БУША, швидше «політична акція».

Довідка УНІАН. НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали 30 березня в Києві контракт на постачання ядерного палива.

Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС упродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш як трьох енергоблоків.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту в разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

У даний час монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на постачання свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».