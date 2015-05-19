Кремлівські боти знімають псевдо-сюжети від імені ТСН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу.

Відео під назвою "Через українські санкції у Росії почався голод" було розміщено на одному із антиукраїнських ресурсів на сайті відеохостингу YouTube.

"Таких продуктів, як молоко, сало та хліб вже давно немає на прилавках, залишилися тільки рибні відходи, ними вони і "куштуються", - старанно грає роль дівчина.

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"Ми переглянули цей ролик з журналістами ТСН Тижня та дуже посміялися. Мабуть, наші новини дійсно популярні у Москві", - прокоментував випусковий редактор ТСН Тижня Роберт Опаленик.

Телеканал 1+1 вже не вперше стикається із подібними спробами дискредитації зі сторони Кремля, тож вбачає у цьому відео лише чергове невдале намагання скомпрометувати канал, зазначає прес-служба телеканалу.