З полону бойовиків звільнили ще двох військових АТО

Про це повідомляє прес-служба благодійної організації "Фонд оборони країни".

Відзначається, що представники Фонду "разом з групою "Патріот" провели операцію по звільненню військовополонених".

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"19 травня з полону терористів звільнені двоє бійців 8-го батальйону Національної гвардії України Ігор Панчишин та Микола Валебний", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з полону бойовиків були звільнені двоє бійців батальйону "Донбас" в результаті переговорів Міноборони. Про це повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.