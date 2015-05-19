З полону бойовиків звільнили ще двох військових АТО
17:29, 19 травня 2015Суспільство
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У вівторок, 19 травня, з полону бойовиків на Донбасі звільнили ще двох військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба благодійної організації "Фонд оборони країни".
Відзначається, що представники Фонду "разом з групою "Патріот" провели операцію по звільненню військовополонених".
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"19 травня з полону терористів звільнені двоє бійців 8-го батальйону Національної гвардії України Ігор Панчишин та Микола Валебний", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з полону бойовиків були звільнені двоє бійців батальйону "Донбас" в результаті переговорів Міноборони. Про це повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.
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