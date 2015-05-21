Україна вимагає розглянути в міжнародних судах справу про вивезення бойовиками українських дітей-сиріт у Росію - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

Зокрема, Севостьянова нагадала, що друга ініційована Україною справа в Європейському суді з прав людини стосується трьох фактів спроб вивезти дітей-сиріт з української території в Російську Федерацію.

За її словами, "дітей вдалося повернути після того, як ЄСПЛ оперативно відреагував, ухваливши 39 правило "Тимчасові заходи", в яких вказав негайно повернути дітей на територію України, але ми вирішили продовжувати цю справу, адже для нас це справа честі, для того щоб довести, що це були порушення, вчинені так званими бойовиками, які насправді є громадянами Російської Федерації, і Росія повинна нести відповідальність за свої дії".

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Як повідомляв УНІАН, другу справу "Україна проти Росії" було розпочато 13 червня 2014 року і вона стосується викрадення на Донбасі трьох груп українських дітей-сиріт і дорослих, які їх супроводжували.