Микола Вересень запросить до студії експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута

10:16, 07 квітня 2008
Суспільство
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Сьогодні  7  квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме   участь Олександр НАРБУТ - експерт з енергетичних питань. Розмова про відносини з Росією та про вірогідні загрози енергетичній безпеці України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  8  квітня  о 16.30.

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