Микола Вересень запросить до студії експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута

Сьогодні 7 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Олександр НАРБУТ - експерт з енергетичних питань. Розмова про відносини з Росією та про вірогідні загрози енергетичній безпеці України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 8 квітня о 16.30.