У Перевальську окупанти припинили дезінфікувати воду, яка подається населенню – Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

«У Перевальську перестали дезінфікувати воду, яка подається населенню (відсутні необхідні реагенти)», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики в Луганську налагодили виробництво фальсифікованого алкоголю.

На ринках, у кав‘ярнях, кіосках і навіть окремих магазинах у населених пунктах, контрольованих так званою «ЛНР», у великій кількості на розлив з'явилися горілка і коньяк невідомого походження (у пластикових пляшках ємністю 5 і 10 л з-під питної води).