У Перевальську окупанти припинили дезінфікувати воду, яка подається населенню – Тимчук
12:54, 25 травня 2015Суспільство
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Окупаційна влада Перевальська Луганської області припинила дезінфікувати воду, яка подається населенню, оскільки відсутні необхідні реагенти.
У Перевальську подають недезінфіковану воду / evpcity.com
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.
«У Перевальську перестали дезінфікувати воду, яка подається населенню (відсутні необхідні реагенти)», - написав він.
Читайте такожБойовики залишили без води значну частину "ЛНР"
Як повідомляв УНІАН, бойовики в Луганську налагодили виробництво фальсифікованого алкоголю.
На ринках, у кав‘ярнях, кіосках і навіть окремих магазинах у населених пунктах, контрольованих так званою «ЛНР», у великій кількості на розлив з'явилися горілка і коньяк невідомого походження (у пластикових пляшках ємністю 5 і 10 л з-під питної води).
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