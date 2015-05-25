Бойовики в Луганську налагодили виробництво підробного алкоголю – Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, на ринках, у кав‘ярнях, кіосках і навіть окремих магазинах у населених пунктах, контрольованих так званою «ЛНР», у великій кількості на розлив з'явилися горілка і коньяк невідомого походження (у пластикових пляшках ємністю 5 і 10 л з-під питної води).

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За попередніми даними, виробництво фальсифікованого алкоголю налагоджено в Луганську.

Також Тимчук повідомив, що в Донецьку і населених пунктах північної частини так званої «ДНР» поліпшується ситуація з дефіцитом пального. На кількох бензозаправках пальне з'явилося завдяки контрабанді з Росії.