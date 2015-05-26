Поет Рибчинський розповів, чому відмовився спілкуватися з Кобзоном, але не з Повалій чи Ані Лорак

На думку поета, артист - не політична фігура, розповів він в інтерв'ю виданню Гордон.

Зокрема, Рибчинський негативно поставився до критики Таїсії Повалій, яка виїхала жити до Москви і Ані Лорак, яка планувала виступати в окупованому Криму.

"Хто дав вам право вважати, що ви любите Україну більше, ніж вони? Я особисто не сумніваюся в їхньому патріотизмі. Вони артистки, не нав'язуйте свою точку зору. Дуже легко розділити світ на чорний і білий, на своїх і чужих, але світ складний і багатобарвний", - сказав поет.

Читайте такожКобзона позбавили звання почесного громадянина КраматорськаВін нагадав, що артисти - такі ж гастарбайтери і гастролюють по Росії тому, що їхня власна країна не може забезпечити їм нормальних умов роботи.

"Ще раз повторюю: артист не політична фігура. Мав рацію адмірал Колчак, який, заходячи з армією в чергове місто, вішав оголошення: "Артистів, кучерів і повій не чіпати – вони однаково потрібні будь-якій владі". Моя улюблена Едіт Піаф під час окупації Парижа виступала перед фашистами і їздила в Німеччину з концертами. Великий український оперний співак Борис Гмиря теж виступав перед німцями в окупованому Києві. І ніхто з них після війни не був засуджений або репресований", - розповів Рибчинський.

При цьому зовсім інакше він ставиться до Йосипа Кобзона, який не тільки виступає в Росії. але і неодноразово прямо ображав Україну і українців.

"Я дуже погано ставлюся до тих, хто образив Україну. Наприклад, до Йосипа Кобзона, який багато років був моїм близьким другом. Мені було дуже боляче, коли він казав жахливі речі: мовляв, український гімн – це нацистський гімн. Як тільки Кобзон став брехати і ображати Україну, він перестав для мене існувати. Бог йому суддя", - заявив поет.

Довідка. Юрій Рибчинський - український поет, автор текстів багатьох відомих пісень ("Таксі", "Піросмані", "Різдвяний бал", "Віват, король", "Минає день, минає ніч", "Ой, летіли дикі гуси" та інші). Пісні на слова Рибчинського виконували Таїсія Повалій, Лоліта, Тамара Гвердцителі, Людмила Гурченко, Ніна Матвієнко, Олександр Малінін, Анжеліка Варум, Едіта П'єха, Пісняри та інші відомі співаки.