Геращенко звинуватив у некомпетентності слідчого, який відкрив кримінальне провадження проти журналістів

Народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що слідча Бориспільського райвідділу міліції відкрила кримінальне провадження за фактом розміщення на сайті "Наші Гроші" статті про розкрадання коштів компанією "Финпромгаз", яка, за деякими даними, має відношення до Сергія Курченко. "Такий же лист від слідчої П'янило отримав і редактор порталу "Інсайдер" Сергій Щербина", - зазначив Геращенко.

«Виходячи з листа слідчої, кожен журналіст, який пише про заподіяння збитків державі тією або іншою компанією, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 192. КК "Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою", що є, в даному випадку, повною нісенітницею!», - заявляє Геращенко.

Час назад Алекса Шалайский опубликовал пост о том, что некая следователь Бориспольского райотдела милиции по фамилии Пь... Posted by Anton Gerashchenko on Wednesday, May 27, 2015

За словами нардепа, дії слідчого є прикладом кричущої некомпетентності або корумпованості. Даний факт, зазначив Геращенко, «не залишиться безкарним».

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