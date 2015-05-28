Взятих у полон українських офіцерів вивозять в Росію для допитів - Центр звільнення полонених

Про це заявив керівник Центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, який допоміг повернутися додому більше 300 українським військовослужбовцям, повідомляє Радіо Свобода.

"У першу чергу, (вивозять) для допитів старший офіцерський склад. Є й непідтверджені чутки про те, що полонених вивозять до республік Кавказу", - сказав він.

За його словами, частина полонених, які є у списках, вже знаходиться за межами підконтрольної сепаратистам території.

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"Завдяки вільним кордонам полонених можуть у будь-який час перемістити. 350 кілометрів кордону України держава не контролює. Тому встановити точну кількість полонених на території, де відкрито кордон, практично неможливо", - уточнив він.

За словами керівника Центру визволення полонених, якщо заручники представляють інтерес в політичному плані, на території Росії їх можуть судити як терористів, використовувати для показових акцій.

"Якщо вони представляють цінність як джерело військової інформації щодо підготовки українських збройних сил, подальшого плану дій, їх допитують для отримання інформації. На сьогоднішній день в полоні у сепаратистів перебувають офіцери навіть у званні підполковника", - поінформував Рубан.