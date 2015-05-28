Обмін заручниками на Донбасі практично зупинено – Центр звільнення полонених
Обмін полоненими з бойовиками так званих Донецької та Луганської народних республік практично зупинений.
Про це заявив Керівник Центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, який допоміг повернутись додому більше 300 українським військовослужбовцям, повідомляє Радіо Свобода.
"Обмін полоненими, який в кінці минулого і на початку цього року відбувався дуже активно, практично припинений. Виняток становить звільнення командира батальйону української армії Олега Кузьміних, який потрапив у полон чотири місяці тому під час боїв за Донецький аеропорт", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначає Рубан, за даними СБУ, розвідки, в полоні у бойовиків залишаються десь близько 400 осіб.
"Ми постійно бачимо кілька десятків людей, з якими ми зідзвонюємося, знаємо їх розташування і можемо домагатися їх звільнення найближчим часом. Все інше – досить складна робота", - сказав він.
За словами Рубана, полонених часто перевозять – наприклад, щоб використовувати для будівництва або розбирання завалів, для ремонту підбитої і поламаною важкої техніки. При цьому деякі військовополонені не бажають повертатися на територію України, оскільки побоюються кримінальних звинувачень у зраді або у допомозі терористам і сепаратистам.
"Я знаю про один такий випадок у Кіровограді: двом військовополоненим, яких я звільнив і привіз, СБУ України пред'явила звинувачення у допомозі сепаратистам в Горлівці і утримує їх під вартою", - розповів він.