Обмін заручниками на Донбасі практично зупинено – Центр звільнення полонених

Про це заявив Керівник Центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, який допоміг повернутись додому більше 300 українським військовослужбовцям, повідомляє Радіо Свобода.

"Обмін полоненими, який в кінці минулого і на початку цього року відбувався дуже активно, практично припинений. Виняток становить звільнення командира батальйону української армії Олега Кузьміних, який потрапив у полон чотири місяці тому під час боїв за Донецький аеропорт", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Рубан, за даними СБУ, розвідки, в полоні у бойовиків залишаються десь близько 400 осіб.

"Ми постійно бачимо кілька десятків людей, з якими ми зідзвонюємося, знаємо їх розташування і можемо домагатися їх звільнення найближчим часом. Все інше – досить складна робота", - сказав він.

За словами Рубана, полонених часто перевозять – наприклад, щоб використовувати для будівництва або розбирання завалів, для ремонту підбитої і поламаною важкої техніки. При цьому деякі військовополонені не бажають повертатися на територію України, оскільки побоюються кримінальних звинувачень у зраді або у допомозі терористам і сепаратистам.

"Я знаю про один такий випадок у Кіровограді: двом військовополоненим, яких я звільнив і привіз, СБУ України пред'явила звинувачення у допомозі сепаратистам в Горлівці і утримує їх під вартою", - розповів він.