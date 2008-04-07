Екс-директора ПП ”Форест” затримано в Португалії

Колишнього директора волинського підприємства, який ухилявся від сплати податків, затримано в Португалії.

Наразі слідчим відділом Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області здійснюється його екстрадиція на територію України, повідомили УНІАН в УПМ ДПА у Волинській області.

Як зазначено у повідомленні, директор ПП „Форест" Віктор НАТАЛЬЧУК впродовж 2001-2003 років умисно ухилився від сплати податків у розмірі 671 тис. грн. Такий факт встановлено слідством ще 4 роки тому.

Однак пояснень від волинського бізнесмена податківцям отримати не вдалося, оскільки він переховувався. Відповідною постановою директора фірми було оголошено в міждержавний та міжнародний розшук.

Внаслідок оперативно-розшукових заходів зловмисника було знайдено на території Португалії за сприяння тамтешніх правоохоронців. Після відповідних запитів волинської податкової міліції та НЦБ Інтерполу УМВСУ у Волинській області правоохоронними органами Португалії громадянина В.НАТАЛЬЧУКА було затримано.