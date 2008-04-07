Мер м.Роздільна викинув помічені купюри у вікно
...вдома у нього проводиться обшук
В Одеській області за підозрою в хабарництві затримано міського голову Роздільної Бориса КІНДЮКА.
Про це сьогодні повідомив УНІАН заступник начальника Управління по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в області Ігор КЛИНКОВ.
За його даними, Б.КІНДЮК був затриманий на місці злочину – після отримання від приватного підприємця хабара в сумі 25 тис. грн. за надання торгового місця на ринку. Гроші були помічені, і мер викинув купюри у вікно.
У міськраді вилучені деякі документи, в квартирі Б.КІНДЮКА також проводяться обшуки, уточнили в УБЕЗ.
Після затримання мер Роздільної був госпіталізований у лікарню, оскільки у нього різко погіршалося самопочуття.
Довідка УНІАН. Б.КІНДЮК став міським головою в березні 2006 року. До цього був депутатом Одеської міськради, керував муніципальним управлінням екологічної безпеки.