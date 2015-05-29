В Броварах почали монтаж унікального скейт-майданчика

Розташований він буде в парку «Перемога» за «Ракушкою», повідомляє Громадський ревізор. "Тут буде розгін, заокруглені перила, фан-бокс, джамп-бокс та квотерпайп. Для тих, хто за майстерними викрутасами тільки спостерігає, вже встановили лави. А до відкриття майданчик обладнають освітленням",- розповідає автор проекту Олег Марченко.

«Цей скейт-парк унікальний своїми фігурами. Оскільки в Україні таких немає. Аербокс буде високий. Зараз цього не видно, ви самі усе побачите, коли ми змонтуємо це диво через 2-3 дні. Площа парку 32 на 13 метрів. Я сподіваюся, що це не останній майданчик в Броварах. Оскільки в місті дуже багато скейтерів. Мер міста відгукнувся на наші прохання та знайшов спонсорів», - розповідає він.

Місць, де можна займатись улюбленим спортом – небагато. Традиційно збираються скейтери у Києві в Маріїнському парку. Коли їхати ліньки – каталися у дворах власних будинків. Тепер матимуть професійну ділянку для тренувань.

«Вхід на майданчик безкоштовний», - радіє скейтер Іван. Хлопець на скейті стоїть вже чотири роки. Вступ до вишу не відбив у Івана бажання займатися екстремальним спортом. Сьогодні він прийшов допомогти збирати майданчик, адже в День захисту дітей анонсоване не тільки відкриття, а й змагання. «Я не впевнений, що прийматиму учать, в мене травма коліна. Прийду обов’язково. Коментуватиму чи судитиму учасників», - розповідає хлопець.

Без падінь не обходиться. Тож, аби убезпечити малечу, розвісять попереджувальні знаки. Втім більше сподіваються на батьківську обачність.