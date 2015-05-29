Суд залишив у силі вирок медсестрі, яка била ногами пораненого активіста Євромайдану

Апеляційний суд Харківської області відхилив скаргу медсестри з Чугуєва Ольги Воржеінової, яка у квітні 2014 року у переході станції метро добивала ногами пораненого активіста Євромайдану Володимира Силевича.

Як повідомили УНІАН у прес-служби прокуратури Харківської області, апеляційний суд залишив в силі покарання для Воржеінової у вигляді 1,5 року обмеження волі в колонії поселення, яке їй 9 лютого 2015 року обрав Дзержинський райсуд Харкова.

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За відомостями прокуратури суд тільки частково задовольнив апеляційні скарги і прокуратури, і сторони захисту, визнавши деякі докази у справі незаконними, однак це не вплинуло на суть вироку.

У коментарі УНІАН потерпілий Силевич наголосив, що не може бути задоволеним тим, що обвинувачена Воржеінова буде змушена відбувати покарання. Він наголосив, що готовий був відкликати позов, якби вона вибачилася. Силевич висловив жаль, що цього не сталося.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2014 року у Харкові люди з бітами та у масках напали на активістів Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб, у тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулося 14 чоловік.

Пізніше в Інтернеті з’явилося відео, на якому чоловік і жінка ногами добивають побитого чоловіка, який сидить на східцях підземного переходу.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (злісне хуліганство із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень).

Під час проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна жителька Чугуєва Харківської області Ольга Воржеінова, яка, згідно із доказами, брала активну участь у побитті активістів Євромайдану. 17 квітня її затримали правоохоронці.