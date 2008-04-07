Автора книг про болгарську мафію вбили пострілом у голову

Відомий автор книг про організовану злочинність у Болгарії Георгій Стоєв у понеділок помер від вогнепального поранення в голову, передає ВВС News.

35-річного Стоєва поранили з вогнепальної зброї біля одного з готелів у Софії. Чоловіка терміново госпіталізували, але лікарі не змогли врятувати йому життя. Убивці втікли.

Стоєв, колишній тілоохоронець, написав кілька книг про мафію, що склалася після падіння соціалістичного режиму в 1989 році. За даними місцевих ЗМІ, письменник раніше входив до одного з організованих злочинних угруповань, і вбивство могли організувати його колишні соратники.

Раніше того ж дня, зазначає ВВС News, також у Софії був застрелений Борислав Георгієв, глава енергетичної фірми, яка управляє атомною електростанцією в Козлодуї.

Лента.ру