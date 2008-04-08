Влада Кіровограда обіцяє віддати стихійні сміттєзвалища під забудову

У Кіровограді території стихійних сміттєвих звалищ будуть віддаватись під забудову. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому, посилаючись на заяву, зроблену начальником спеціальної інспекції міської ради Віктором ІВАНОВИМ.

За його словами, на сьогодні у місті виявлено більш як 100 незаконних звалищ побутового сміття. На думку В.ІВАНОВА, така політика міської влади сприятиме розширенню будівництва в обласному центрі, крім того, поява господаря земельної ділянки стане запорукою утримання її в належному санітарному стані.

В.ІВАНОВ пообіцяв, що міська влада допоможе таким забудовникам з оформленням необхідних документів.

З 31 березня по 30 квітня в Кіровограді оголошено місячник з поліпшення благоустрою і санітарного стану міста, за цей час відбудуться і два загальноміські суботники. В.ІВАНОВ наголосив, що спецінспекція у ці дні працюватиме в посиленому режимі.

«На бажаючих викинути сміття у недозволеному місці чекатиме неприємний сюрприз у вигляді прихованої камери та повернення викинутих відходів на подвір’я господаря», - підкреслив В.ІВАНОВ.