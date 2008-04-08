Донецьк у конкурсі Юрія Лужкова переміг у двох номінаціях

Донецьк за підсумками огляду-конкурсу «Краще місто СНД» був визнаний кращим містом СНД в двох номінаціях. Про це «Острову» повідомив виконавчий директор Асоціації шахтарських міст Юрій Бобров.

Зокрема до Донецька привезли дипломи «За розробку і реалізацію стратегії розвитку міста» і «За забезпечення активного розвитку малого бізнесу»

Конкурс був організований Міжнародною Асамблеєю столиць і великих міст ("МАГ") і проходив Москві в рамках Форуму «Мегаполіс: XXI століття». Концепція Форуму була підписана мером Москви Юрієм Лужковим, який є президентом "МАГ".