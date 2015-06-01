Сьогодні святкують міжнародний День захисту дітей

Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають міжнародний День захисту дітей.

День був заснований Міжнародною демократичною організацією жінок у 1949 році, День захисту дітей вперше провели в 1950. Практично відразу ініціатива була підтримана ООН.

В Україні День захисту дітей святкується з 1998 року.

Читайте такожДіти переселенців із зони АТО поїхали відпочивати до Хорватії за підтримки ФІФА (фото)

Сьогодні десятки країн в усьому світі, в тому числі і Україна, проводять різні заходи з метою звернути увагу громадськості на проблеми і необхідність захисту прав неповнолітніх.

Сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією підтримуваного Росією насильства та бойових дій на території Донецької і Луганської областей.