Сьогодні святкують міжнародний День захисту дітей
Сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією підтримуваного Росією насильства на Донбасі.
Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають міжнародний День захисту дітей.
День був заснований Міжнародною демократичною організацією жінок у 1949 році, День захисту дітей вперше провели в 1950. Практично відразу ініціатива була підтримана ООН.
В Україні День захисту дітей святкується з 1998 року.
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Сьогодні десятки країн в усьому світі, в тому числі і Україна, проводять різні заходи з метою звернути увагу громадськості на проблеми і необхідність захисту прав неповнолітніх.
Сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією підтримуваного Росією насильства та бойових дій на території Донецької і Луганської областей.