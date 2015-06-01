Українські діти вносять свій унікальний вклад у збереження миру в країні - Гройсман

Одним з найголовніших завдань для вітчизняних політиків є зробити все, аби діти зростали у мирі, любові та достатку.

Про це йдеться у привітанні голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з нагоди Дня захисту дітей, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

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У вітанні сказано: «Нині, коли перед Україною постали надзвичайно складні випробування, завдання збереження життя, здоров’я та благополуччя підростаючого покоління як ніколи актуальне». «Адже війна, яка безжально увірвалася в серце кожного з нас, швидко вчить цінувати мирне життя, кожну його хвилину. І з великою гордістю хочу зазначити, що українські діти вносять свій унікальний вклад у справу збереження миру та цілісності нашої держави. Дитячі смайлики, малюнки, листи підтримують бійців, які захищають на сході України нашу Батьківщину», - наголосив Гройсман.

Міжнародний день захисту дітей святкується щорічно 1 червня. Він заснований в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався у 1950 році.

В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до указу президента України від 30 травня 1998 року № 568/98.