Міліція затримала контрактника ЗСУ та його спільника, які вночі погрожували підірвати гранату в ірпінському кафе

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України у Київській області, конфлікт виник 31 травня у між 25-річним місцевим жителем і двома чоловіками - жителями Бучі, віком 20 та 27 років.

"Молодший з них є контрактником Збройних сил України і нині перебуває у відпустці. За місцем його проживання під час обшуку правоохоронці виявили гранату РГД-5 із запалом. У квартирі його товариша оперативники знайшли гранату Ф-1 із запалом та 27 набоїв до пістолета Макарова калібру 9 мм", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Харківській області затримали ветерана АТО, який кинув гранату в автомобіль з людьмиЖителі Бучі були доставлені до відділу міліції для пояснень, а «вибухові предмети та набої вилучені і направлені на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Київській області».

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове слідство триває. Правоохоронці з’ясовують, звідки в чоловіків зброя і з якою метою вони її зберігають.