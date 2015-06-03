СБУ: У центрі Києва у вівторок затримали російських журналістів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

“Справді, вчора “київською вартою” було затримано на Майдані двох російських журналістів і передано СБУ”, - сказав Лубківський.

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Він уточнив, що одна із затриманих - громадянка РФ, другий, її колега оператор, - громадянин України, який працював на російський телеканал.

“Після перевірки ретельної Службою безпеки ці особи були відпущені, тому що в їхніх діях не було складу злочину, точніше, вони не встигли вчинити адміністративний або кримінальний злочин”, - зазначив Лубківський.