Познер: по-справжньому незалежних ЗМІ в Росії не існує

Про це заявив тележурналіст і ведучий передачі на одному з російських каналів Володимир Познер на конференції під егідою Ради з прав людини, пише РБК. В ході конференції тележурналіст зробив кілька критичних заяв про ситуацію зі свободою слова в Росії.

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За його словами, відносини між державою та ЗМІ повинні регулюватися тільки законом про ЗМІ і більше нічим. Але в нинішній Росії ситуація інакша. За його словами, контрольовані державою ЗМІ займаються сьогодні однією справою: створюють певну громадську думку, яку б хотіла бачити держава. В СРСР їх називали "солдатами ідеологічного фронту".

Телеведучий зазначив, що "сьогодні в Росії на пальцях однієї руки, максимум двох можна порахувати, скільки є реальних незалежних ЗМІ". Він констатував, що є "псевдонезалежні ЗМІ, наприклад "Ехо Москви". "Ми всі розуміємо, що 65% радіо належить "Газпром-Медіа", і знаємо, кому належить цей холдинг.

Якщо держава захоче закрити незалежні медіа, вона їх закриє, висловив упевненість Володимир Познер. "У цьому сенсі по-справжньому незалежних ЗМІ у нас не існує. Сьогодні немає журналістики в Росії як професії, є журналісти", - резюмував тележурналіст.

Також Володимир Познер визнав існування суворої цензури при відборі гостей в телевізійний ефір. "Я знаю, що є люди, яких я не можу запросити в свою програму, хоча вони представляють безсумнівний інтерес. Я дуже хотів запросити Нємцова, багато разів просив. Але тепер вже точно не зможу", - висловив жаль журналіст.

"Я поки ще працюю, хоча, можливо, після цього виступу не буду працювати", - висловив побоювання Володимир Познер.