Завтра на Україну налетять зливи з градом і грозами

Очікуються грозові дощі, можливі сильні пориви вітру, град. Температура повітря в північних і західних областях знизиться до 20-26 градусів тепла, на решті території очікується 25-30 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть грозові дощі, можливі сильні пориви вітру, град. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях - грозові дощі, місцями град. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 20-26 градусів тепла.

У центральній частинідощі та грози пройдуть у Вінницькій області, на решті території опади малоймовірні. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень 17-25 градусів тепла.

Читайте такожУ Києві вирувала стихія: кияни публікують фото сильної грози в соцмережах (фотогалерея)

У східних областях дощі і грози, в Харківській області можливі сильні зливи, град. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 25-30, на Вінниччині 21-26 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише в Криму, а вдень місцями в Одеській області, пройдуть грозові дощі, можливий град. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

В Києві очікуються грозові дощі, при грозах можливі сильні пориви вітру, град. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 22-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.