Вибух на залізниці в Одеській області назвали диверсією

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці, матеріали у справі передано в Службу безпеки України.

«Зараз розпочато розслідування інциденту, яким займається служба безпеки», - уточнила керівник сектору Анастасія Якубенко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня о 2.20 в Одеській області на 1483 км перегону ст. Дачне - ст. Вигода стався вибух на залізничних коліях під час руху вантажного ешелону. В результаті вибуху зійшли з рейок три порожніх вагони, на двох коліях пошкоджено по дві залізобетонні шпали завдовжки 90 см, відсутні фрагменти рейок завдовжки 50 см. На ділянці залізничних колій утворилося два вирвоподібних заглиблення діаметром 150 см і завглибшки 40 см. Жертв і постраждалих немає.