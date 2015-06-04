СБУ затримала диверсанта, який намагався підірвати залізничний міст на Харківщині

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 38-річний місцевий житель діяв за прямою вказівкою терористів так званої "ЛНР". Він мав підірвати потяг, яким перевозили українську військову техніку в район проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСБУ "на гарячому" затримала у Харкові диверсанта при спробі підриву залізничної колії

Зловмисник також зізнався, що вербував громадян для організації та вчинення диверсій і терактів на території регіону.

Співробітники СБУ затримали диверсанта під час мінування мосту – залізничної колії на ділянці руху "Куп’янськ-Святогірськ". Правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62, яка мала бути приведена у дію дистанційно за допомогою мобільного телефона.

Слідчі УСБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.