Учасники КиївПрайду пройшли 500 метрів Оболонською набережною та закінчили марш

Учасники Маршу Рівності пройшли близько 500 метрів по Оболонській набережній та закінчили марш, повідомляє «Громадське».

Як передає кореспондент «Громадського», близько 20-30 агресивно налаштованих молодих людей прийшли на місце збору учасників Маршу: вони кинули у натовп сльозогінний газ та димові шашки. Наразі затримані вже більше десяти нападників, серед них також є постраждалі, яким надається допомога.

При цьому, як заявляла одна з організаторок Київ-Прайду Анна Шаригіза, цьогоріч вони вжили максимальних заходів безпеки. Зокрема, консультувалися з Amnesty International.

Через можливі провокації вирішили журналістів зібрати окремо, а учасників окремо.

"ЛГБТ спільноті нема чого святкувати. Це марш рівності, а не парад. Сьогодні ми говоримо про права ЛГБТ, як людини. Наприклад, у трудовому законодавстві постійно стикаємося з проблемами. Якщо дізнаються про орієнтацію, їх звільнюють. Ми не можемо говорити, що маємо стосунки. Одне з найболючіших - це злочини проти лгбт спільноти. Кілька днів тому побили хлопця в Харкові, через те, що він гей. Хіба це не про права людей", - наголосила Шаригіза, додавши, що Марш рівності у Києві стане лакмусовим папірцем, наскільки здорове суспільство психічно на цей час.

Захід охороняють декілька тисяч міліціонерів. Присутні також представники Amnesty International, народні депутати України Сергій Лещенко та Світлана Заліщук, які вийшли на підтримку учасників. Підтримати прийшов також посол Швеції в Україні разом з дружиною.