Міліціонери припинили переслідування противників Маршу рівності

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці переважно зібралася неподалік станції метро, біля торговельного центру. Сюди ж під'їхали й міліцейські автобуси.

Також на цьому місці міліція затримала 25 молодиків у масках та з написом “Смерч” на футболках. Правоохоронці оточили їх щільним кільцем, а потім супроводили їх у метро.

За словами співробітників міліції, так точно і не зрозуміло, чи ці хлопці також брали участь у переслідуванні учасників акції, а також, чому їх відпустили.

У даний час частина співробітників міліції та автомобілі швидкої допомоги все ще залишаються поблизу станції метро.

На місці сутички між міліцією та хуліганами біля торговельного центру працюють оперативники. Територію відгороджено міліцейською стрічкою.

Крім того, хлопці в цивільному щойно привели сюди двох хлопців, які нібито брали участь у переслідуванні учасників акції.

За словами представників Товариства Червоного Хреста, орієнтовно внаслідок сутичок та нападів поранено четверо учасників “Маршу рівності”, 10-12 — нападників та трьох міліціонерів.

Проте серйозних тілесних ушкоджень ніхто не отримав, крім одного міліціонера, який має поранення шиї.

У Комітеті Червоному Хресті також уточнили, що це не ножове поранення, як говорили раніше, а осколкове пораненні від петарди.

Читайте такожУ Києві під час Маршу рівності постраждали 5 міліціонерів, один – у тяжкому стані

Як повідомлялося, сьогодні у Києві під час «Маршу рівності» на Оболонській набережній виникла сутичка, один працівник міліції отримав поранення. За протиправні дії було затримано кілька осіб.

Вже після завершення маршу на Оболонській набережній з'явилася велика колона агресивно налаштованих осіб, які почали переслідувати учасників маршу. Міліціонери намагалися затримати молодиків.

“Марш рівності” — мирна хода на підтримку ідеї рівних прав для всіх, незважаючи на сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність чи інші ознаки.