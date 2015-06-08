У Сумах планувався теракт під час масової патріотичної акції

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за отриманою оперативною інформацією, уродженець Курської області РФ планував здійснити теракт на газотранспортній магістралі, а потім в одному з громадських місць обласного центру. За його задумом, вибуховий пристрій мав спрацювати під час масової патріотичної акції жителів міста.

Читайте такожСБУ "на гарячому" затримала у Харкові диверсанта при спробі підриву залізничної колії

Співробітники спецслужби затримали терориста в його автомобілі поблизу сумського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів "Укртрансгаз". Через цей об’єкт, який входить до переліку місць з підвищеною терористичною загрозою, здійснюється транзит російського газу до країн Євросоюзу.

Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій, який вивчають експерти.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення можливих спільників затриманого терориста.