У Сумах планувався теракт під час масової патріотичної акції
Співробітники СБУ затримали в Сумах місцевого жителя, який планував здійснити теракти на об’єкті газової інфраструктури та в громадських місцях, де збираються патріотично налаштовані сумчани.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за отриманою оперативною інформацією, уродженець Курської області РФ планував здійснити теракт на газотранспортній магістралі, а потім в одному з громадських місць обласного центру. За його задумом, вибуховий пристрій мав спрацювати під час масової патріотичної акції жителів міста.
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Співробітники спецслужби затримали терориста в його автомобілі поблизу сумського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів "Укртрансгаз". Через цей об’єкт, який входить до переліку місць з підвищеною терористичною загрозою, здійснюється транзит російського газу до країн Євросоюзу.
Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій, який вивчають експерти.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення можливих спільників затриманого терориста.