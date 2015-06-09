Пожежа на нафтобазі на Київщині продовжується, вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом
Пожежа на нафтобазі в Київській області продовжується, вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом. Внаслідок пожежі постраждало 5 осіб.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Станом на 3 годину ранку 9 червня вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом.
Всього до гасіння пожежі залучено 45 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 218 чоловік особового складу, а також 3 пожежних потяги від Укрзалізниці.
Читайте такожПричиною пожежі на нафтобазі під Васильковом була невдала крадіжка - джерелоСтворено резерв особового складу у кількості 30 чоловік, а також резерв піноутворювача у кількості 25 тонн.
Внаслідок пожежі постраждало 5 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Києва (2 людини) та Київської області (3 людини).
Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа.Станом на 00.00 горіли 4 резервуари з нафтопродуктами із 17, пожежу локалізувати не вдалося.