Пожежа на нафтобазі на Київщині продовжується, вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 3 годину ранку 9 червня вогнем охоплено 7 резервуарів з паливом.

Всього до гасіння пожежі залучено 45 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 218 чоловік особового складу, а також 3 пожежних потяги від Укрзалізниці.

Читайте такожПричиною пожежі на нафтобазі під Васильковом була невдала крадіжка - джерелоСтворено резерв особового складу у кількості 30 чоловік, а також резерв піноутворювача у кількості 25 тонн.

Внаслідок пожежі постраждало 5 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Києва (2 людини) та Київської області (3 людини).

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа.Станом на 00.00 горіли 4 резервуари з нафтопродуктами із 17, пожежу локалізувати не вдалося.