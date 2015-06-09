На палаючій нафтобазі цілих цистерн вже немає, пожежі таких масштабів в Україні не було з 60-х років

Про це в ході брифінгу розповів виконуючий обов'язки начальника головного управління Держнс в Києві Валерій Борис, повідомляє "112 Україна".

"Теоретично, на базі яка горить, вже цілих цистерн немає. Є сусідня база, вона на відстані приблизно 100 м, куди зараз вводяться сили і засоби, щоб зупинити", - розповів Борис.

Борис додав, що таких масштабів пожежі, як на нафтобазі під Києвом, не було з 60-х років.

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Нагадаємо, пожежа на нафтобазі ТОВ "Битрембудматеріали" в смт Глеваха Васильківського району Київської області почалася в 17:29 понеділка, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Станом на 9:00 ранку 9 червня рятувальники повідомили про те, що вогнем охоплено 16 резервуарів з 17. Ще один вдалося загасити.

Зазначимо, що вранці на базі прозвучала ціла серія вибухів, і вогонь посилився. До гасіння пожежі залучена Національна гвардія України. З місця події проведена повна евакуація.

Медики повідомили про 11 постраждалих, один з яких помер.