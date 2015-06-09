Власники палаючої під Києвом нафтобази назвали свою версію причини пожежі
Причиною масштабної пожежі на нафтобазі під Васильковом Київської області міг бути навмисний підпал.
Таку версію висловив директор департаменту стратегічного маркетингу власника бази, Олександр Мельничук, повідомляє "Апостроф".
"На наш погляд, це продовження ланцюжка терактів в Переяслав-Хмельницькому (на АЗС стався вибух у квітні 2014 року) і закінчуючи автозаправним комплексом в Броварах (28 кілометр автодороги Київ-Чернігів, у січні 2015-го)", - заявив Мельничук.
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Відповідаючи на питання, чому не вдалося впоратися з пожежею відразу, він пояснив, що займання подібного роду важливо згасити в перші ж години загоряння, поки палає одна ємність.
"Але до трьох годин ночі не могли впоратися з пожежею, а загоряння вже перейшло на вісім ємностей і у вісім ранку пішло далі. Ми своїми силами, особисто, весь топ-менеджмент по своїх каналах шукав піноутворювач, якого катастрофічно не вистачало - у МНС (ДСНС - УНІАН), його була недостатня кількість. Близько 40 тис кілограм нами було знайдено та доставлено на нафтобазу для потреб пожежних служб", - заявив Мельничук.
Мельничук також запевняє, що токсичних речовин на нафтобазі "немає і бути не може". Там, за його словами, знаходиться лише дизельне паливо, бензини марок А-92 і А-95. Він запевнив, що всі постраждалі від пожежі, отримають компенсації.
Нагадаємо, ввечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.