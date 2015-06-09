Власники палаючої під Києвом нафтобази назвали свою версію причини пожежі

Таку версію висловив директор департаменту стратегічного маркетингу власника бази, Олександр Мельничук, повідомляє "Апостроф".

"На наш погляд, це продовження ланцюжка терактів в Переяслав-Хмельницькому (на АЗС стався вибух у квітні 2014 року) і закінчуючи автозаправним комплексом в Броварах (28 кілометр автодороги Київ-Чернігів, у січні 2015-го)", - заявив Мельничук.

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Відповідаючи на питання, чому не вдалося впоратися з пожежею відразу, він пояснив, що займання подібного роду важливо згасити в перші ж години загоряння, поки палає одна ємність.

"Але до трьох годин ночі не могли впоратися з пожежею, а загоряння вже перейшло на вісім ємностей і у вісім ранку пішло далі. Ми своїми силами, особисто, весь топ-менеджмент по своїх каналах шукав піноутворювач, якого катастрофічно не вистачало - у МНС (ДСНС - УНІАН), його була недостатня кількість. Близько 40 тис кілограм нами було знайдено та доставлено на нафтобазу для потреб пожежних служб", - заявив Мельничук.

Мельничук також запевняє, що токсичних речовин на нафтобазі "немає і бути не може". Там, за його словами, знаходиться лише дизельне паливо, бензини марок А-92 і А-95. Він запевнив, що всі постраждалі від пожежі, отримають компенсації.

Нагадаємо, ввечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.