Поблизу палаючого під Києвом нафтосховища загорівся ліс - ДСНС

Про це з посиланням на в. о. начальника головного управління ДСНС Валерія Борисова повідомляє 112.ua.

"В даний час відбулася ротація особового складу, і зараз приступимо до гасіння лісового масиву. Потрібно відбити зараз від бази "КЛО" (ще одна нафтобаза - УНІАН)", - заявив рятувальник.

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За його словами, ліс загорівся від теплового випромінювання.

Як повідомляв УНІАН, в зоні займання під Васильковом є ще одна база нафтопродуктів. Всіх людей було евакуйовано, виставлялось оточення.

Нагадаємо, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.