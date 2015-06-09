Цеголко: версія про теракт на нафтобазі поки не підтверджується

Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі.

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"У найближчі години правоохоронці повинні доповісти результати розслідування щодо причин катастрофи. Поки що на підставі проведених слідчо-оперативних дій версія про теракт не підтверджується", - написав Святослав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, за версією МВС, ймовірними причинами пожежі можуть бути грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів, технічні проблеми або навмисний підпал.

Між тим, власники нафтобази вважають, що причиною пожежі міг стати навмисний підпал.