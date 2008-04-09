Померла відома актриса Надія Румянцева (фото)

10:50, 09 квітня 2008
Суспільство
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«Королеві бензоколонки» було 77 років...

Надія РумянцеваНа 78-му році життя в Москві померла народна артистка Росії Надія РУМЯНЦЕВА, повідомляє "Газета.ру".

«Вона померла 8 квітня о 21.40 після важкої тривалої хвороби», - повідомила близька подруга актриси Галина ПЄШКОВА. 

За словами Г.ПЄШКОВОЇ, Надія РУМЯНЦЕВА була людиною «з дивно позитивною енергією, завжди життєрадісною і оптимістичною». Вона була людиною вчинків, «все, до чого торкалася її рука, оживало», - сказала Г.ПЄШКОВА.

Надія Румянцева зіграла головні ролі у таких фільмах як «Дівчата», «Королева бензоколонки». 

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