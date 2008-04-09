Померла відома актриса Надія Румянцева (фото)

На 78-му році життя в Москві померла народна артистка Росії Надія РУМЯНЦЕВА, повідомляє "Газета.ру".

«Вона померла 8 квітня о 21.40 після важкої тривалої хвороби», - повідомила близька подруга актриси Галина ПЄШКОВА.

За словами Г.ПЄШКОВОЇ, Надія РУМЯНЦЕВА була людиною «з дивно позитивною енергією, завжди життєрадісною і оптимістичною». Вона була людиною вчинків, «все, до чого торкалася її рука, оживало», - сказала Г.ПЄШКОВА.

Надія Румянцева зіграла головні ролі у таких фільмах як «Дівчата», «Королева бензоколонки».