Завтра у Москві розглянуть апеляцію на продовження арешту Савченко - адвокат

Про це в Twitter повідомив її адвокат Микола Полозов.

«Завтра о 10:30 в Мосміськсуді засідання щодо продовження арешту Надії Савченко. Зала 335», - написав Полозов.

Завтра в 10:30 в Мосміськсуді засідання щодо продовження варти Надії Савченко. Зал 335. #FreeSavchenko — Микола Полозов (@Moscow_advokat) 9 Червень 2015

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ висунув Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивства двох і більше осіб та у незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: "Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст. 217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяці. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. Тому суд може відбутися в серпні".

Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництві у вбивстві російських журналістів, незаконному перетині кордону Росії, а також замаху на вбивство п'яти осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

В середині травня Савченко припинила голодування.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту льотчиці до 30 червня.