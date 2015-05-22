Росія повинна дотримуватися Мінських угод і звільнити Савченко - посол США

11:36, 22 травня 2015
Політика
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США наполягають на дотриманні Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.

Джеффри Пайетт

США наполягають на дотриманні Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських угод, у тому числі по звільненню української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Про це написав посол США в Україні Джефрі Пайетт в Twitter.

«Ми наполягаємо, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, у тому числі звільнити Надію Савченко», - заявив він.

«Росія повинна припинити нещадну кампанію агресії, що почалася з Криму і триває спільним нападом Росії і сепаратистів на Щастя», - додав Пайетт.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Джеффрі Пайетт переконаний, що факти перебування російських військ і озброєння на території України неможливо приховати.

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