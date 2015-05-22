Росія повинна дотримуватися Мінських угод і звільнити Савченко - посол США
США наполягають на дотриманні Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.
США наполягають на дотриманні Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських угод, у тому числі по звільненню української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.
Про це написав посол США в Україні Джефрі Пайетт в Twitter.
«Ми наполягаємо, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, у тому числі звільнити Надію Савченко», - заявив він.
Мы настаиваем, что Россия должна соблюдать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе освободить Надежду #Савченко.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) May 22, 2015
«Росія повинна припинити нещадну кампанію агресії, що почалася з Криму і триває спільним нападом Росії і сепаратистів на Щастя», - додав Пайетт.
#Россия должна прекратить беспощад кампанию агрессии, кот началась с Крыма и продолжается совмест нападением России и сепар-ов на Счастье.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) May 22, 2015
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Як повідомляв УНІАН раніше, Джеффрі Пайетт переконаний, що факти перебування російських військ і озброєння на території України неможливо приховати.