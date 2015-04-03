Савченко вкотре заявила, що не припинить голодування в Росії

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко вкотре заявляє, що не припинить голодування, доки її не повернуть в Україну.

Про це йдеться у листі Савченко, оприлюдненому у Twitter її адвокатом Миколою Полозовим.

«З голодовки я не вихожу», - написала Савченко. За її словами, вона підтримує свій організм «хімією» та їжею раз на день або через день, аби дожити до суду. «Щоб дочекатися цього суду і бути на ньому присутньою, я не даю собі померти», - заявила Савченко. Вона повідомила, що зараз важить 53 кг.

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Крім того, Полозов оприлюднив ще один лист Савченко щодо спроб звинуватити її адвоката Марка Фейгіна у екстремізмі. «Я в шоці», - написала вона. «Слідчий комітет РФ не зміг зламати мене! Отже взявся за моїх адвокатів!», - наголосила Савченко.

Заявление Надежды Савченко о попытке возбуждения уголовного дела против ее адвоката Марка Фейгина #FreeSavchenkopic.twitter.com/w47j4FVNhc — Николай Полозов (@Moscow_advokat) April 3, 2015

Також Полозов, посилаючись на інформацію слідчого Грачова, повідомив, що в понеділок, 6 квітня, в СІЗО із Савченко будуть проводиться слідчі дії.