Міністр палива та енергетики не знає про реєстрацію в Україні дочки Газпрому

Міністерство палива та енергетики України не має в своєму розпорядженні інформації про реєстрацію в Україні дочірньої компанії російського ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«У мене немає інформації про реєстрацію. Але якщо таке підприємство зареєстроване, то потім воно повинне звернутися до регулюючого органу, щоб одержати ліцензію на свій вид діяльності», - сказав Ю.ПРОДАН.

Нагадаємо, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, в рамках досягнутих російсько-українських газових домовленостей ВАТ «Газпром» (Росія) створило в Україні дочірнє підприємство «Газпром-Україна». За словами співрозмовника агентства, передбачається, що створена компанія звернеться до Національної комісії регулювання електроенергетики України для отримання ліцензії на поставку газу українським промисловим споживачам за нерегульованим тарифом.

12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. кубометрів.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогазу України» й «РосУкрЕнерго» – ЗАТ «УкрГаз-Енерго».