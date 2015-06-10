Аброськін передав до прокуратури матеріали щодо суддів, які присягнули бойовикам "ДНР"

Про це повідомив керівник управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"У "ДНР" правосуддя "вершать" колишній старший слідчий-криміналіст Головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ і колишні судді судової системи Донецької області, що присягнули на службу терористам", - написав він.

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При цьому Аброськін зазначив, що саме вони "вирішують", кого "стратити", а кого помилувати.

"Ми їх уже знаємо поіменно, щодо них передані матеріали в прокуратуру Донецької області за фактом участі у незаконних озброєних формуваннях "ДНР", - повідомив керівник управління МВС у Донецькій області.

Як повідомляє "Українська правда", екс-слідчий СК Едуард Якубовський уже на окупованих територіях був спочатку "генпрокурором", а потім очолив "суд".

У Росії він займався питаннями насильства над дітьми, розмірковував про доцільність "хімічної кастрації". Відомо, що Якубовський в 1976 року закінчив Донецьку школу № 49.

Крім того, Аброськін оприлюднив списки суддів, які перейшли на службу окупантів. Серед них колишні судді Апеляційного суду Донецької області Ольга Іванівна Барсукова, Лілія Володимирівна Рєзникова, Людмила Зіновіївна Стратейчук та Безрученко Юлія Олександрівна.

Стратейчук з колегами у 2013 році зменшила термін покарання з 7 років ув'язнення до 2 років Артему Миргородському, що збив на смерть двох людей на зупинці у Донецьку.

Також суддями стали колишній суддя Донецького окружного адмінсуду Наталя Володимирівна Спасова, екс-суддя Будьонівського райсуду Валерія Таранова.

Крім того, на службу до бойовиків пішов колишній суддя Центрально-міського райсуду Макіївки Дмитро Олександрович Єрьомін.

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Єрьомін судив так званих "макіївських терористів" і визнав їх винними. Однак пізніше справа була відправлена Донецький апеляційний адміністративний суд на перегляд. Вранці 20 січня 2011 року в Макіївці відбулися два вибухи на відстані 600 м один від одного: перший - у центрі міста в районі адмінбудівлі ДП "Макіїввугілля", другий - у районі торгового центру "Голден Плаза". Жертв і постраждалих не було. Зловмисники залишили записку, у якій вимагали 4,2 млн. євро.