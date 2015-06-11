У компанії БРСМ вважають, що підпал нафтобази під Києвом - дії зловмисників

Про це заявив директор департаменту стратегічного маркетингу компанії Олександр Мельничук, передає "Радіо Свобода".

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«Це дії зловмисників – підпал нафтобази. Ми простежуємо ланцюжок подій – від 22 квітня минулого року, вибуху на нашому автозаправному комплексі у Переяслав-Хмельницькому, який, на жаль, призвів до жертв, і наступні вибухи в Києві та Київській області – також на наших автозаправних комплексах», – стверджує Мельничук.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів із 17.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників та один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні у Василькові.