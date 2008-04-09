Хуліган під час бійки поранив співробітника «Беркута»

Вчора увечері в Дніпропетровську під час бійки поблизу одного з ресторанів по вул. Набережна Леніна хуліган поранив з газового пістолету "RG-88" співробітника спецпідрозділу міліції "Беркут".

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, працівники спецпідрозділу „Беркут” не несли службу і були в цивільному одязі. Водночас вони „вжили заходів з припинення хуліганських дій” двох молодих чоловіків щодо пересічних громадян.

„У зв’язку з цим між правоохоронцями та зловмисниками виникла сварка, під час якої один із чоловіків з власного газового пістолету завдав співробітнику міліції непроникаюче травматичне поранення передньої черевної стінки”, - повідомляє ЦГЗ.

Зловмисники затримані, пістолет вилучено. Слідчим відділом Жовтневого райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справа за ст. 122 ч. 1 Кримінального кодексу України (навмисне тілесне ушкодження).