Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2008 рік
Тимошенко дотримала обіцянку
|Юрій ПРОДАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на засіданні уряду 9 квітня.
Згідно з Указом Президента №122/2008 від 14 лютого Кабінет міністрів повинен був затвердити у двотижневий термін збалансований фінансовий план «Нафтогазу України», розглянувши при цьому пропозиції компанії по основних напрямах скорочення дефіциту фінансових ресурсів у 2008 році. Глава держави Віктор ЮЩЕНКО також неодноразово наголошував на необхідності компенсації державному холдингу збитків від операцій купівлі-продажу природного газу в повному обсязі.
Президент раніше заявляв, що "Нафтогаз" знаходиться на межі банкрутства. Він зазначив, що дефіцит оборотних коштів державного холдингу в 2008 році може досягти 14 млрд. грн. При цьому, ціни на природний газ для деяких категорій споживачів в Україні залишаються нижче, ніж у Росії.
"Нафтогаз України" зазнає збитків від перепродажу підприємствам теплоенергетики імпортного газу, який вимушений поставляти за цінами, затвердженим урядом ще в 2006 році.