Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2008 рік

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на засіданні уряду 9 квітня.

Згідно з Указом Президента №122/2008 від 14 лютого Кабінет міністрів повинен був затвердити у двотижневий термін збалансований фінансовий план «Нафтогазу України», розглянувши при цьому пропозиції компанії по основних напрямах скорочення дефіциту фінансових ресурсів у 2008 році. Глава держави Віктор ЮЩЕНКО також неодноразово наголошував на необхідності компенсації державному холдингу збитків від операцій купівлі-продажу природного газу в повному обсязі.

Президент раніше заявляв, що "Нафтогаз" знаходиться на межі банкрутства. Він зазначив, що дефіцит оборотних коштів державного холдингу в 2008 році може досягти 14 млрд. грн. При цьому, ціни на природний газ для деяких категорій споживачів в Україні залишаються нижче, ніж у Росії.

"Нафтогаз України" зазнає збитків від перепродажу підприємствам теплоенергетики імпортного газу, який вимушений поставляти за цінами, затвердженим урядом ще в 2006 році.