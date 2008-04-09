На Буковині чоловік зарізав дружину, доньку та семирічного онука

Правоохоронці Буковини затримали 52-річного чоловіка, який ножем убив свою дружину, прийомну доньку та семирічного онука. Трагедія сталася у селі Мамаївці Кіцманського району.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, трагедія сталася ще 4 квітня. До міліції надійшло повідомлення від жителів села Мамаївці Кіцманського району про те, що в одному із будинків відбувається бійка.

Як повідомив на прес-конференції начальник управління кримінального розшуку УМВС України в Чернівецькій області Микола МАКАРЕВИЧ, виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група УМВС виявила на подвір`ї будинку в салоні автомобіля трупи 37-річної жінки та семирічної дитини з численними ножовими пораненнями. Також неподалік автомобіля було виявлено труп 60-річної жінки. За підозрою у скоєнні даного злочину протягом години співробітники міліції затримали 53-річного чоловіка старшої з потерпілих жінок.

За словами Миколи МАКАРЕВИЧА, правоохоронці встановили, що чоловік, який здійснив вбивство, повернувся додому напідпитку і розпочав сварку зі своєю 60-річною жінкою. Під час конфлікту чоловік схопив ніж і почав завдавати дружині удари в тіло доти, доки вона перестала подавати ознаки життя. У цей час на галас прибігла прийомна донька потерпілої, яка стала свідком вбивства.

Вбивця вирішив "прибрати" небажаного свідка, нанісши декілька ударів ножем 37-річній жінці. Ще одним свідком став 7-річний онука. Хлопець намагався втекти від нерідного діда, але той наздогнав його біля воріт господарства і також наніс декілька ножових поранень, які для хлопчика стали смертельними. Щоб приховати злочин, вбивця заніс тіла прийомної доньки та хлопчика в автомобіль, але не справився з тілом дружини, і врешті з місця злочину втік.

За словами начальника управління карного розшуку УМВС області, для затримання зловмисника, окрім працівників карного розшуку, залучались спецпідрозділи "Беркут" та "Сокіл". В результаті пошукових заходів підозрюваний був затриманий при спробі покинути село. Під час затримання він намагався чинити опір.