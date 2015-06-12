Яценюк: МВС притягне до відповідальності чиновників Міноборони, які дозволили будівництво нафтобази біля військової частини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

«З’ясувалося, що дозвіл на будівництво цієї бази підписувався Міноборони у 2010 році. Тому МВС, в рамках розслідування цієї кримінальної справи також повинно з’ясувати хто підписував дозволи і притягнути до відповідальності посадових осіб, які поставили підписи під те, щоб розмістити цю базу в близькості до військового об’єкту і притягнути до відповідальності чиновників як Міноборони, так і місцевої влади», - заявив Яценюк.

Читайте такожЯценюк пообіцяв виділити фінансову допомогу сім'ям пожежників, загиблих при гасінні нафтобазиРаніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив главі МВС Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності директора та головного інженера палаючої нафтобази під Києвом.