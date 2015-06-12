Рятувальники знову почали пінну атаку для ліквідації пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає 112.ua.

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"Станом на 9:00 12 червня рятувальники почали проводити пінні атаки. Зараз горять три резервуари ємністю 900 куб. м", - йдеться у повідомленні відомства.

У ДСНС запевнили, що загрози розповсюдження вогню у бік нафтобази KLO та військової частини зараз немає.

"Постійно здійснюється спостереження та моніторинг ситуації, працює три бойових ділянки", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинули п’ятеро осіб і 14 постраждало. Гасіння пожежі досі триває.