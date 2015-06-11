Кількість загиблих на палаючій нафтобазі під Києвом зросла до 5 осіб - Турчинов

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

«Надзвичайна ситуація на Київщині порушила багато проблемних питань», - зазначив він.

За його словами, рятувальники ДСНС продемонстрували мужність у боротьбі з вогнем та зробили все, щоб локалізувати пожежу, «навіть ціною своїх життів - троє рятувальників загинули під час виконання своїх обов'язків». «Водночас, під час пожежі загинуло п'ять осіб», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинуло четверо осіб і 14 постраждало.

Ліквідація пожежі досі триває.